Anubis zažil v životě něco neobvyklého. Něco, co patří spíše do života vlků, než-li psů. Byl vůdcem obrovské smečky, vlastní 21 členné rodiny. Takový styl života přináší velkou zodpovědnost a nežil v lehké roli. Mělo to své benefity, ale i úskalí, což formovalo jeho osobnost. Musel řešit hádky mezi syny, usměrňovat hašteření fen a chránit svoji rodinu. Je to pes, který je a vždy bude vůdcem, zodpovědným a rozvážným. Vždy bude o krok napřed, hlídat nebezpečí, vyhodnocovat situace a jednat, bude-li třeba. Proto hledá stejně silného a vyrovnaného člověka, který z jeho beder sejme ten tíživý balvan a převezme všechny tyto starosti za něj.

Miluje procházky, kterých se mu v minulosti nedostávalo. Velmi rychle se je naučil užívat v poklidném tempu tak, aby s člověkem na konci vodítka nemusel válčit. Celkově je to pes, který hledá řešení a nechce vyvolávat žádné konflikty. Chrání si však svého psovoda-smečku a sleduje okolí. Podezřelé bruslaře, hlučná auta nebo cizí psy.

Anubis je očkovaný, čipovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům, připraven vydat se na novou životní cestu. Jelikož se jedná o jedince nevhodného k chovu, bude podmínkou adopce jeho kastrace po adaptaci v nové rodině. Přeci jen potomků už má Anubis opravdu více než dost.

Na procházku rád vyrazí skoro s každým, ale samozřejmě hlubší vztah a porozumění buduje postupně. Není to pes na nějaké složité tríčky a blbiny, ale poslušnost s novými majiteli bude dohánět a pilovat rád. Do toho pořádná dávka výletů, turistiky, válečky s páníčkem na gauči nebo dece a bude šťastný. Co se týče vztahu k jiným psům, svou smečku má rád, jiné psy ne. Mohl by do adopce s některou z našich holek, ale nutné to není. Stejně jako by bylo reálné, ho seznámit s jinou, podobně velkou fenkou, ale chtělo by to čas. K jiným zvířátkům se bohužel nehodí. S dětmi nemá problém, ale je to velký pes, který by ocenil spíše většího parťáka s rozumem než ulepené batole. Hodí se do bytu nebo domu s přístupem dovnitř. Je to pes kontaktní, který nechce být sám, ale součástí rodiny. Tedy nehledá život na zahradě v kotci.

Anubis je součástí správního řízení. Je to pes s průkazem původu, který byl odebrán z nevhodných podmínek - více o řízení zde. Nyní začíná hledat novou rodinu. Aktuálně bude probíhat seznamování a výběr vhodného majitele. Jakmile bude Anubis zvyklý na páníčky a oni na něj, dáme se do administrace. Detailně tyto okolnosti probereme na první seznamovací návštěvě. Právně a papírově to bude trochu náročnější než běžná adopce, ale nejde o nic nemožného. Náš dokonalý Anubis za to rozhodně stojí!

Máte-li o Anubise zájem, pošlete na e-mail utulek@tstabor.cz základní informace o Vás – nacionále, kontakt, adresu, kde by Anu bydlel, důležité info o své rodině, dětech, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Anubisovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, Útulek Tábor pro psy a kočky