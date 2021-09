Ne všichni vodníci tráví zimu v Čechách. Někteří mají raději teplé počasí. O tom, jak si v zimě užívají, ví více čtenář Deníku Karel Kafka.

Vítejte ve vodnickém světě. | Foto: Karel Kafka

Je to pravda, či to není pravda – je na vás se rozhodnout. I když to vzhledem k teplému počasí Mariánského léta moc nevypadá, tak se nám nenápadně pravé léto přehouplo do podzimních dnů. A to je čas, který každoročně věnuji návštěvám mým dobrým známým, které latiníci zovou Homo Aquaticus Aquaticus – česky řečeno vodník, i když někde jsem zaslechl, že se prý jedná o anděly padlé do vody (tak nevím).