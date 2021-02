V loňském roce byla většina čertovských akcí značně omezena, a tak nebylo moc příležitostí, kde mohli členové Krampus Vodňany své masky prezentovat. Nakonec se rozhodli uspořádat jejich výstavu. Celkem na ní můžete vidět 22 postav a 11 hlav včetně masky nejmladšího krampusáčka, kterým je Vašík Vališ, který oblékl svůj první kostým už ve dvou letech.

„Výstavu jsme uspořádali hlavně pro rodiny s dětmi, uvědomujeme si, jak je náročné v dnešní době vymýšlet pro děti program a cíle k procházkám na čerstvém vzduchu,“ říká za Krampus Vodňany Martin Kahanec.

Kostýmy si lidé mohou prohlédnou venku, přístup je od parku, a tak výstava splňuje všechna bezpečnostní nařízení a k vidění je po celý den. Kdo se nebojí, ať si počká na setmění. Masky jsou od 16.30 do 21 hodin nasvícené a s nástupem večera dostává výstava ještě větší grády.

Krampus je Alpské strašidlo, které se objevuje především v předvánočním čase. Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států. Pojmenování KRAMPUS vzniklo z rakouského KRAMPAS - něco neživého.

Ve své domovině masky zahánějí zlé duchy, a tak členové Krampus Vodňany věří, že tuto magickou schopnost přinesou i na Vodňany.

Výstavu pořádá Krampus Vodňany ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vodňany.

Krampus Vodňany