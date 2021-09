Čím nás vyznamenal doktor Železný? Vrcholný sběratel výtvarného umění přicestoval do Želče.

Vladimír Železný na Špejcharu | Foto: Pavel Šmidrkal

Selský chrám umění. Zázrak uprostřed polí. Smekám a klekám. Tak krášlivá slova použil a vypsal do knihy návštěv Vladimír Železný na závěr svého dvouhodinového pobytu v Obrazárně Špejchar Želeč. Přijel si prohlédnout končící výstavu Mistra Michaila Ščigola, jehož obraz vlastní a celé jeho dílo velebí. Prostor špejcharu významného sběratelce a znalce výtvarného umění oslovil a zaujal natolik, že přislíbil zápůjčku svých obrazů v budoucím čase na výstavu do Želče. To by se zcela jistě odrazilo ve velkém zájmu veřejnosti neboť vytříbená sbírka pana Železného nabízí jména velkých tvůrců.