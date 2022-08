Vláček se prohání kolem mini měst, zámku i jeskyně. Přijďte se podívat

"Modelové kolejiště je součást stálé expozice Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí," informovala Kateřina Veselá, které za příspěvek děkujeme. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Model kolejiště ve Veselí nad Lužnicí | Foto: Kateřina Veselá