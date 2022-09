Navzdory nejisté prognóze počasí se během dopoledne zaplnilo náměstí republiky v Soběslavi spoustou nablýskaných historických vozidel, kde proběhla výstava pro diváky. S odbitím dvanácté hodiny na Soběslavské věži se uskutečnil strat soutěže, odkud vyrazilo na cca 70km dlouhou trasu 50 motocyklů a 76 automobilů, která vedla na místní Automotoklub zpět přes náměstí Republiky do Klenovic, Roudné, Myslkovic a opět přes Soběslav do Mažic, kde proběhl poslední soutěžní úkol. Poté se soutěžící vydali na odpočinkovou vyjížďku do Hasičského muzea v Bechyni. Slavnostní vyhlášení výsledků s doprovodným kulturním programem proběhlo po 17 h v kempu T. J. Spartak Plovárna v Soběslavi, kde k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Brodwej z Českých Budějovic.