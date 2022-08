Příměstský tábor Plavba vesmírem se uskutečnil ve dnech 11.7. - 15.7. 2022 od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 h.

Zúčastnilo se 14 dětí ve věku 6-12 let, byli mezi nimi i opravdoví fanoušci a znalci vesmíru. Celý příměstský tábor byl úspěšný, bavil děti i lektory. Na otázku, co bychom jistě měli příští rok zopakovat děti jednohlasně zvolaly: Všechno! Na otázku, co se jim nelíbilo, tak to, že byl tábor krátký a mohl by být alespoň 14 dní nebo celé prázdniny.

První den jsme s paní Andreou Šáchovou vyrobili palubní deníky, kam si děti dělaly zápisky v průběhu týdne. Druhý den jsme zde přivítali pana Halouska, znalce kosmonautiky, který dětem dokáže poutavě povídat o tomto tématu. Měl pro děti připravené dvě přednášky: Zvírátka ve službách kosmonautiky a Cesta na Mars. A hlavně se ho děti mohly vyptávat na spoustu zajímavostí, které je zajímaly. Ve středu jsme se věnovali Sluneční soustavě - děti si vytvořily model Sluneční soustavy, hovořili jsme o planetách, jejich barvách, velikostech, vlastnostech a Michal Stárek si s námi přišel zahrát deskové hry na téma vesmír. Ve čtvrtek nás čekal výlet do planetária v Českých Budějovicích, kde samozřejmě děti nadchla digitální projekce letu vesmírem, záběry vesmíru, souhvězdí i pozorování Slunce pod odborným dohledem. V pátek jsme pojali vesmír trochu z jiného pohledu, a to knižního a filmového, téma bylo: Star Wars, Star Trek a ve spojitosti s tím jsme se byli podívat v muzeu lega, kde mají stálou expozici Star War.

Mgr. Samcová Věra