Kdo nevíte, o co jde, tak rekapituluji:

- 15 letá dívenka, nejvyšší stupeň postižení

- nemoc DMO - centrální spastická kvadrupareza, distonie PM retardace vývojová úroveň II. - III.TRIMENONU

- bezlepková dieta, mixovaná strava

- trpí epilepsií

- deformace IV. stupně, je po operaci srdíčka

Aby toho nebylo málo, i maminka je nemocná a tak se o celou rodinu stará babička v 69 letech. A to přímo královský. Taky aby né, když pochází ze Šluknovského království.

Za ty 2 měsíce v projektu jsem mohl nahlédnout pod pokličku toho všeho a poznat úžasnou babičku a vidět jak se 24 hodin denně stará o svou vnučku a celou rodinu. Babičko, máte můj obrovský respekt a úctu. Jsem velmi rád, že jsem Vás poznal a mohl aspoň trochu pomoci k mobilitě s Verunkou. Doufám, že jsme se včera neviděli naposledy.

Ale teď bych měl začít, jak to vlastně začalo. Byl prosinec 19. - 20. Dokončoval jsem projekt pomoc ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě. A manželce jsem slíbil, že tohle je nadlouho dobu poslední projekt. Dokonce jsem se zapřísahl. Smála se mi, že to tak nebude. No a měla pravdu. Během toho dne mi zvonil telefon. Volali "přátelé" - přátel, pravých a upřímných není nikdy dost a tady to platí dvojnásob. Začli mi vyprávět příběh o velmi nemocné holčičce Verunce a příběh její rodiny a trable, co je postihly včetně nehody s autem atd.

Upřímně jsem řekl, že do toho nejdu. Za ten rok těch projektů bylo dost a já byl úplně vyšťavený po všech stránkách. Kdo nezkusil projekt, tak neví. A takový velký projekt taky může pořádně pálit a spálit. Vylámat si zuby. Když mi řekli co je zapotřebí za částku, byl to šok. Nakonec mě přemluvili, abych aspoň si o tom přečetl, nechal jsem si zaslat info na mail. Po přelouskání jsem neměl slov. Připravit projekt, aby byl efektivní a splnil účel trvá více jak 2-3 týdny. Mě ten příběh Verunky tak vcucnul, že jsem celý koncept projektu připravil za 24 hodin. A díky úžasnému kamarádovi Jendovi, grafikovi RedPoint vypustili Event do 48 hodin. Díky kámo. Vím, že to se mnou není jednoduchý. Ale stálo to za to.

A tak jsme se s pekelnou šlechtou vydali dobít Everest (pzn. Cíl získat finance na koupi auta) A jak to dopadlo? Krampusové pomáhají Verunce - pomozte také ! Tento projekt byl můj 6 zářez. Včera večer byl člověk plný nových dojmů a když mi pozdě večer gratulovala Terezka Pergnerová, shodli jsme se na tom, že hnacím motorem je pro nás vidět ty lidi aspoň na chvíli šťastný. To je to, proč to děláme ( nazýváte nás blázny, šílenci, ale nás to baví a naplňuje. A není nic víc, než vidět to štěstí a radost.

Ale abych neodbočoval: 26. 2. 2022 jsme předali auto babičce tam, kde jsme to 8. 1. 2022 odstartovali. Děkujeme obeci Hrobčice, za úžasné zázemí, té nejlepší paní starostce Janě Syslové, starosce obce Hrobčice, za profi přístup hasičů a spolupráci s pracovníky obce. Fotografce Lucce Jarošové a skupinám, které přijely bez nároku na honorář(Krampus Ericius, Krampus-Čerti ze severu a náš oblíbený ohnivý tým Laivinas). Děkuji Ivče a Péťovi a jejich skupině Krampus-Ďáblové ze severu, že se svěřili do mých rukou a požádali o pomoc uspořádání projektu od A do Z. Taktéž, že připravili akce tam u nich na severu. Dobrá věc se podařila. Velké dík patří mé ženě Elišce a dceři Emily, jelikož těch 60 dnů byl jeden velký fofr. Miluji Vás. Díky mé pekelné šlechtě Großberg Teufel's , z.s. za podporu. Děkuji partnerům projektu Jirkovi Ježkovi a partneru projektu Autodoprava Martin Skypala, děkujeme za sdílení každý týden po ty 2 měsíce Pepovi Nemravovi. Samozřejmě děkujeme v neposlední řadě všem, kteří naposílali penízky na transparentní účet.

Vybralo a vydělalo se 267 828 Kč‼️ S Vámi jsme silnější‼️

A než budu končit tento můj životní sloh: Děkuji majitelům Kempu Měruše u pískových jezer. Jak za auto, tak slevu. Za jejich úžasný lidský přístup. Děkuji naší fotografce Lucce za super fotečky z Rauhnachtu. Zda jsem na někoho zapomněl, není to schválně, stárnu. Tak to tak berte. S pozdravem Lucifer von Großberg I.

Jan Križan