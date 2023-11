S blížícím se začátkem adventu Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí čtenáře srdečně zve na zahájení i doprovodné programy letošní vánoční výstavy, která se bude konat ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí a ponese název Medové Vánoce. Za příspěvek děkujeme Danielu Abazidovi.

Výstava Medové Vánoce ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí. | Foto: Poskytl Daniel Abazid

V sále provoněném včelím voskem a perníkovým kořením se seznámíte s životem včel, péčí o ně a se získáváním včelích produktů jako jsou med, vosk či propolis. Představeny budou různé svíčky a vánoční ozdoby z včelího vosku, poznáte také práci perníkářů a uvidíte staré, ručně vyřezávané perníkové formy ze sbírek Blatského muzea i perníky z nich nově upečené při příležitosti této výstavy.

Vernisáž výstavy se koná v pátek 1. prosince od 17 hodin, vánoční koledy zahrají a zazpívají Jiří Emmer, Petr Kajnar a spol.

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi i další zájemce se uskuteční v sobotu 9. prosince od 14 do 17 hodin a v pondělí 11. prosince od 16 do 19 hodin. V rámci programu si každý návštěvník může vyrobit svíčku z včelího vosku a vyzkoušet si pečení mačkaných perníků.

Komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Mgr. Miroslavem Bažantem začíná v pondělí 18. prosince v 16 hodin.

Připraveny jsou také lektorské programy pro školní třídy (na objednání v termínu 11. 12. – 20. 12.). Vánoční výstavu i stálé expozice Weisova domu včetně modelového kolejiště můžete navštívit až do neděle 7. 1., otevřeno je denně kromě pondělí (a kromě 24. 12.) od 9 do 12 a od 9:30 do 17 hodin (na Silvestra pouze dopoledne).

Daniel Abazid