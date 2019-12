Sháníte pěkné hračky či knížky pro děti pod stromeček? Nebo už máte nějaké ohrané a očtené doma a rádi byste je poslali dělat radost dál? V pátek 29. listopadu k tomu budete mít příležitost. A navíc tím pomůžete dětem s handicapem.

Plakát akce. | Foto: Pavel Fukar

Soběslavská obecně prospěšná společnost I MY pořádá od 14 do 17 hodin ve svých prostorách v prvním patře České pošty Vánoční bazárek. Lidé sem mohou nosit hračky, hry, knížky i další věci pro děti. Ty pak budou zařazeny do prodeje. Výtěžek z něj poputuje na pomoc dětem s handicapem a jejich rodinám, kterým I MY poskytuje podporu v své služby raná péče.