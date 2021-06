Vadí vám rozbité chodníky, nepořádek nebo něco dalšího? Napište nám to

Čtenář reportér





Také máte v okolí něco, co vás rozčiluje a co by se mělo podle vás změnit? Neváhejte a napište nám to na servis.jih@denik.cz. Budeme rádi i za zaslané fotografie. Před nedávnem takový příspěvek do redakce zaslal Petr Hošinský. V Bezdrevské ulici v Českých Budějovicích totiž ničí auta chodníky.

Poškozování části chodníku neomalenými řidiči zásilky služeb a osobních aut | Foto: Petr Hošinský