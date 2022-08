Festival Mosty, jehož mottem je, že mosty mění slovo TY na slovo MY. To je vlastně multižánrová akce, která se koná 20. 8. 2022 v Plané nad Lužnicí v zámeckém parku Strkov. V tomto 6. ročníku Art Festivalu Hudby, Gastronomie a Umění vystoupí Fookin Guns, Cihelna a spol., Eva Emingerová, Never Been 2 Jamaica, The Varlatans a juniorští bubeničtí mistři Drumline Cadets. Těšit se můžete i na mostní speciality jako třeba speciální utopenci či nakládaný hermelín. Točit se bude pivo z Obory nebo irský Guiness. Začátek je stanoven na 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.