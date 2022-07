Po ranní mši v místním kostele Navštívení panny Marie se všichni přesunuli do místního pohostinství, kde je u vchodu přivítaly děvčata v blatských krojích, kde jsme si mohli všimnout, jak hezké a zdobné kroje se nacházely v místní krajině.

Každý rodák při registraci získal odznak, kalendář a pamětní minci, jako vzpomínku na tento den. Paní starostka Jiřina Sedláčková všechny přítomné přivítala, nastínila program a nastala volná zábava před servírováním oběda. V hlavní části dne zpříjemňovala atmosféru dechová kapela Keramička, která jistě lahodila každému uchu.

V odpoledních hodinách byly položeny věnce k pomníkům padlých za I. Světové války v obci Zálší, ale i v obci Klečata, kam se rodáci přesunuli autobusem, který byl pro ně přistaven. Po celý den byla zároveň otevřena bývalá místní škola, která se pyšní dochovanou třídou s původními lavicemi a kalamáři. Myslím si, že kdo z přítomných tuto třídu navštívil, jistě neodolal, zasedl do lavice a zvěčnil se.

Výstava fotografií ze současnosti, ale samozřejmě nemohlo chybět nahlédnutí i do let minulých, to celou akci jistě povzneslo a mnoho přítomných tak zavzpomínalo na radostné okamžiky, které v Zálší zažili.

Vystoupení folklórního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí byla závěrečná kulturní vložka dne, která zaujala každého návštěvníka, především tancem, zpěvem a hlavně doprovodem na hudební nástroje.

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na členy zastupitelstva, kterým patří velké díky za skvělé zorganizování celého setkání a také na některé místní občany, kteří přidali ruku k dílu a pomohli s přípravami.

Radka Radostová Nekolová, DiS.

kronikářka obce Zálší