Kocour Mikeš jako od Lady. Seznamte se s chytrým parťákem do nepohody

Nenajdeme nejspíš člověka, který by neznal obrázky Josefa Lady a jeho kocoura v botách. Mikeš prý skutečně žil, byl to opravdový kocour, který byl inspirací Ladových příběhů. Kdo věří v reinkarnaci, nebude mít problém s naším tvrzením, že i my v útulku máme nyní pravého Mikeše.

Mikeš potřebuje lásku, péči a porozumění | Foto: Radek Havlíček, vividfoto.cz