Pavlína Jíšová. Tak toto jméno už je na hudební scéně docela pojem. A trochu i legenda. Vždyť tato folková dáma v loňském roce oslavila šedesátiny. A k tomuto výročí se svým programem zavítala 5. dubna do sálu v táborské Univerzitě.

V táborské Univerzitě zahrála stále mladá Pavlína Jíšová. A David Benda. | Foto: Stanislav Tošner

Na její cestě ji zde doprovodila kapela Petr Kalandra Memory Band a jako hosté Jarda Matěj Matějů a nejlepší banjista na světě za rok 2020 David Benda.

Pavlína nestárne. Ve svém věku vypadá pořád stejně jako když na scéně zpívala ještě s Michalem Tučným. A dlouhověkost má v genech, její mamince je 92 let. Poprvé hrála s takhle velkou kapelou a rozhodně to bylo znát v pozitivním slova smyslu na aranžích. Prostě to vypadalo moc fajn. Zazpívala osvědčené hity Já, písnička, Žába či Andělé jsou s námi, zavzpomínala společně s Jardou Matějů na Sem tam a velmi pěkně jí to ladilo s hlavním protagonistou PKMB Mírou Kuželkou.

Pavlíně můžeme přát ještě hodně takto vydařených vystoupení. Větrem nech se vést a všude tam, kam zavítáš, rozdávej radost jako v Táboře.

Pavel Černý