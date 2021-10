Z Vídně do Prahy přijel první vlak 14. prosince 1871. Na tehdejší nádraží Františka Josefa v Praze přivezl tento spoj pouhých devět cestujících. Tehdy soukromé zhruba 500 kilometrů dlouhé dráze se přezdívalo „knížecí dráha,“ protože mezi koncesionáři byla řada tehdejších významných šlechticů, mimo jiné i Schwarzenbergů. Celá

150 let trati Vídeň – Tábor – Praha

Parní lokomotivou „Čtyřkolák“ (434.2186) se mohou návštěvníci svézt z Tábora do Chýnova a zpět a také mezi Táborem a Božejovicemi, jízdenky si mohou zájemci zakoupit v e-shopu Českých drah. Kromě parní lokomotivy se mohou návštěvníci svézt historickým motorovým vozem M 240.028 „Kachna“. Tento vůz pojede z Tábora do Milevska a zpět a také na trase Tábor – Chotoviny.

První říjnová sobota bude v Táboře patřit velkým oslavám. Od 9 do 16 hodin se totiž na místním vlakovém nádraží bude slavit 150 let železničního spojení Vídeň – Tábor – Praha. Akce dostala název „Tábor s párou“ a právě jízda s parní lokomotivou bude největším lákadlem.

Oslavy 150 let trati Vídeň - Praha. Na snímku Čtyřkolák | Foto: Petr Pošta

Jízdy historických vlaků, výstava o historii železnice, přehlídka lokomotiv nebo osobní vůz prezidenta Edvarda Beneše. Na to vše se mohou těšit návštěvníci sobotní akce „Tábor s párou“. Ta bude oslavou 150. výročí tratě Vídeň – Tábor – Praha.

