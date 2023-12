Na poslední listopadovou středu přichystala místní etnografická pobočka Blatského muzea v Soběslavi besedu s ne zcela typickou tématikou. O inflaci, čili růstu cen, a současném "životě k nezaplacení" v naší republice přijel do zdejšího přednáškového sálu povyprávět renomovaný ekonom Petr Král. Ten zastává odborně-manažerskou pozici ředitele měnové sekce v pražském ústředí České národní banky (ČNB). A právě k zásahům této národohospodářské instituce vůči přetrvávajícímu znehodnocování měny, a potažmo i úspor lidí, přišla řeč především.

Petr Král, ředitel měnové sekce České národní banky.Zdroj: Jakub K. Třetina„Na zdejší poměry inflace poměrně dlouho byla, a vlastně stále je i nyní, obludná. S tím jsme se jako centrální bankéři nechtěli, ani nemohli smířit! Víme, že dosud udržovaná výše úrokových sazeb či stanovení tzv. kurzového závazku, jsou pro mnohé z občanů až nepříjemně citlivé. K těmto krokům se ČNB skrze sedmičlennou Radu - a začasté na popud svého expertního aparátu - již před časem uchýlila vlastně nuceně. Nicméně ve výsledku působí ozdravně a tudíž fungují. V nadcházejícím roce bychom se tedy měli postupně začít vracet k stanovenému inflačnímu cíli. A tím je meziroční maximálně dvouprocentní růst cen," sdělil Král ve svojí vpravdě "plnokrevné" prezentaci. Následně došlo i na celou řadu dotazů z publika.

Beseda Inflace: Kde se vzala, tu se vzala, ale již odchází se konala v Rožmberském domě v Soběslavi 29. listopadu. V čem je stejná a v čem jiná současná ekonomická situace ve srovnání s velkou hospodářskou krizí v 30. letech minulého století a se světovou finanční krizí před patnácti lety? Návštěvníky čekalo povídání o příčinách, projevech a důsledcích rychlého růstu spotřebitelských cen nejen v historii, ale i v posledních dvou letech v ČR z pohledu Petra Krále, ředitele měnové sekce České národní banky, která má jako svůj hlavní úkol udržování cenové stability pomocí nástrojů měnové politiky.

Jak hned v úvodním slovu letos padesátiletý sekční šéf zmínil, pochází z nedalekého Písku. Jeho rodinné kořeny se nicméně pojí i s okolím Bechyně. "Pokud mi to situace umožňuje, tak se rád vracím do krajiny právě mezi Orlickou přehradou a Lužnicí. Tuším, že se jí někdy říká též Toulava. Z Tábora jsem s přáteli nejednou vykročil na tradiční pochod do Prčice. A zcela nedávno s bratrem - vášnivým cestovatelem po vlastech českých, který dodnes působí v rodné 'perle' na řece Otavě - absolvoval poblíž Mladé Vožice Svatováclavský výšlap, turistický podnik zdejšího oddílu KČT," na místě dodal očividně stále hrdý Jihočech.

Zmíněná beseda se konala v rámci pravidelného cyklu Staré i nové zvěsti. V něm bude Blatské muzeum i nadále pokračovat, od února pak ve svém pobočném sídle. Tím je půda Weisova domu v sousedním Veselí nad Lužnicí.

Jakub K. Třetina