Českobudějovický fotograf samouk Lukáš Gallo má rád extrémní jevy počasí. Předchozí noc se vypravil lovit bouřku a úspěšně. Jeho fotky naleznete v galerii.

Ten má ale odvahu. Lukáš Gallo fotil bouřkové mraky i blesky. | Foto: Lukáš Gallo

Fotku s blesky nad krajskou metropolí prý vyfotil Lukáš Gallo v 2.21 h. "Zachytil jsem je z Rudolfova. Byl jsem tam tak patnáct dvacet minut," vysvětluje fotograf. Nakonec musel odjet, protože se ocitl v nebezpečné situaci. "Pak to šlo rychle, mrak byl najednou nade mnou, blýskalo se do všech stran, tak jsem to radši zabalil," vypráví Lukáš Gallo. Bouřka to podle něj byla nebezpečná a nepředvídatelná. "Většinou se nebojím, ale teď trochu ano," přiznává. Pořídit fotky bylo prý náročné, protože blesky byly schované v dešti.