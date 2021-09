První vítání malých občánků v naší obci se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu v roce 1976, což v letošním roce je to již po pětačtyřicáté.

Místostarostka přivítala přítomné děti s rodiči a další členy rodiny,kteří se dostavili v hojném počtu. Po slavnostním projevu starosty, se rodiče zapsali do Pamětní knihy, kde stvrdili svým podpisem slib, dětem byly předány balíčky s dárky a maminky dostaly kytičku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.