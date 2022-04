Jarní úklid by se měl týkat nejen našich domovů, ale i přírody kolem nás. Letos 2. dubna tak již devátým rokem proběhne velká úklidová akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je uklidit nelegální černé skládky, ale i drobnější nepořádek v přírodě. Akce každoročně láká tisíce dobrovolníků. Dle webu iniciativy si zatím nejsilnější účast připsal rok 2019, kdy se do 3 895 registrovaných úklidů zapojilo 157 163 lidí. V letech 2020 a 2021 byla kvůli pandemii covid-19 a s ní souvisejícím opatřením slabší, i tak loni vyrazilo uklízet Česko 75 450 lidí v rámci 2 496 úklidů. Letos mohou zájemci vyrazit bojovat s nepořádkem bez pandemických opatření a v tuto chvíli je zaregistrováno přes 3000 úklidů.

Odpadu v přírodě během pandemie přibylo. Může být i vážnou ekologickou hrozbou

Po pandemických letech si přitom naše příroda pořádný jarní úklid rozhodně zaslouží. Češi za poslední dva roky mnohem častěji než dříve vyráželi do přírody, kde však po těch neukázněných zůstávaly hromady odpadu. Kvůli uzávěrám sběrných dvorů v začátcích pandemie rostlo i množství černých skládek. Ty nejenže naši přírodu hyzdí, ale mohou být i velmi nebezpečné. „Na černých skládkách typicky končí starý nábytek, stavební odpad nebo vysloužilá elektronika. Právě ta však představuje

velké riziko a může způsobit značné ekologické škody. Mezi nejnebezpečnější druhy elektroodpadu patří například všechny druhy baterií, obrazovky a další olovnatá skla, chladicí a klimatizační zařízení, výbojky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti, desky s tištěnými spoji, paměťová topná tělesa s obsahem azbestu a řada dalších. Například látky obsažené v počítačích mohou při uložení v přírodě formou výluhu přecházet do půdy a spodních vod, což bezprostředně ohrožuje i zdraví lidí,“ vysvětluje Julie Melnyková, mluvčí společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů a které jsou již několik let mediálním partnerem projektu Ukliďme Česko.

Jen v Praze lidé od začátku roku nahlásili přes čtyři desítky černých skládek

Problematikou černých skládek se zabývají nejen státní orgány v čele s Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí, ale například i spolek Ukliďme Česko a jeho projekt ZmapujTo, který poskytuje nástroj pro hlášení černých skládek a spravuje jejich mapu. Podle ní pochází nejvíce hlášení černých skládek z oblastí velkých měst a jejich okolí. Za poslední 2 až 3 měsíce, tedy zhruba od začátku roku, tak mapa aktuálně ukazuje nejvíce hlášení černých skládek v hlavním městě Praha (43) a v Jihomoravském kraji (37). Následuje kraj Středočeský s 35 hlášeními a kraj Ústecký (28). Naopak nejméně hlášení pochází z kraje Vysočina (1), Plzeňského (2) a Jihočeského (2 hlášení). Celkově pak lidé aktuálně přes portál nahlásili již více než 17 600 černých skládek a přes 11 700 míst s drobným nepořádkem.

Posbíraný elektroodpad z přírody i domácnosti snadno předáte k recyklaci

Staré elektro, které lidé objeví právě třeba při úklidu přírody anebo jej nashromáždí při jarním úklidu v domácnosti, lze k náležité recyklaci předat ve sběrných dvorech, ale také si jej zájemci mohou nechat odvézt přímo od svého domu. „Pokud se lidem podaří nashromáždit více než deset kilogramů elektroodpadu, mohou si jeho bezplatný svoz objednat online, a to díky naší službě Buď líný. Pro odevzdání menšího množství elektra do váhy deseti kilogramů nebo baterií pak slouží služby re:Balík a FamilyBox. Staré elektro nebo baterie jednoduše zabalíte do krabice, založíte u nás online objednávku, vytisknete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na naše náklady jej odešlete,“ popisuje princip služeb Barbora Stárková. Poradit se ohledně toho, jak správně naložit se starým elektrem a bateriemi, mohou lidé také na bezplatné lince Chytré recyklace na telefonu 800 976 679, případně mohou informace hledat na webových stránkách chytrarecyklace.cz.

