Hospodářský systém je historickou součástí botanické zahrady | Foto: Žaneta Šišková, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor

Hospodářský systém byl základem táborské botanické zahrady. S jeho vytvářením bylo započato podle koncepce profesora Bubáka v roce 1903. Jednalo se o světový unikát, neboť do té doby byly rostliny v botanických zahradách členěny do skupin podle čeledí (tzv. botanického systému). V táborské botanické zahradě bylo poprvé na světě použito rozsáhlého členění rostlin do skupin podle zemědělského a průmyslového využití, tedy hospodářského systému. Cenný byl nejenom ojedinělostí tohoto třídění, ale i zachycením historie vývoje lidského zájmu o pěstování užitkových rostlin. S hospodářským systémem úzce souvisí tzv. Index seminum (Seznam semen). S jeho vydáváním bylo započato v roce 1907. Index seminum byl vyměňován s mnoha botanickými zahradami v Tuzemsku, Evropě, Asii, Americe a Austrálii. Tato spolupráce trvá bez přerušení až do dnešních dní. A právě nyní začínáme pikýrovat první letošní výsevy z poslaných semen pocházejících z botanických zahrad celého světa.