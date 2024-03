Upleťte si pomlázku v táborské zoo nebo hledejte velikonoční vejce

Čtenář reportér

Vyplácení dívek a žen pomlázkou patří k českým velikonočním tradicím, které sice může někdo vnímat kontroverzně, přesto u nás stále přetrvávají. Traduje se, že vyšleháním spleteným vrbovým proutím se předává zdraví a svěžest. Aby to fungovalo, musí být pomlázka nová a vlastnoručně spletená. Ne každý to však umí a právě ti se mohou od pátku 29. do neděle 31. března dostavit do táborské zoologické zahrady. Tam si pod odborným dohledem upletou vlastní pomlázku. Děti si mohou najít velikonoční vajíčko nebo si ozvláštnit návštěvu zábavným kvízem.

Velikonoce v táborské zoologické zahradě. | Foto: Se souhlasem Filipa Sušanky

„Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky, během nichž si celý svět připomíná Ježíšovo ukřižování a následné zmrtvýchvstání. Zároveň jde o oslavu jara, kdy se postupně probouzí celá příroda. Příchod nového života nesymbolizují jen první jarní květiny, ale také mláďata, která se začínají rodit. A kde nejlépe oslavit velikonoční dny než v zoologické zahradě na čerstvém vzduchu uprostřed zvířat. Tím spíše, když vás v ní čekají speciální sváteční akce,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka. Táborská zoologická zahrada bude tento týden otevřená už od čtvrtka, hlavní velikonoční program vypukne o den později. „Děti si u nás mohou najít velikonoční vajíčka, která se nám rozkutálela po celém rozhlehlém areálu. Během prohlídky se mohou zapojit i do zábavného kvízu, díky kterému se dozví spoustu zajímavostí ze života našich zvířat. Chybět nebudou ani oblíbená komentovaná krmení a ani už tradiční pletení velikonočních pomlázek. I letos si návštěvníci mohou vyzkoušet svou zručnost a zkusit si uplést vlastní pomlázku. Pod vedením našich zkušených ošetřovatelů to zvládne úplně každý,“ dodává mluvčí zoo Sušanka. Další novinkou pro návštěvníky je výrazné rozšíření otevírací doby od příštího týdne. Už od pondělí 1. dubna začne jarní sezóna a rozhodně to není žádný apríl. Pro návštěvníky bude mít zoo opět otevřeno každý den, navíc bude prodloužená otevírací doba o jednu hodinu, a to až do páté hodiny odpolední.