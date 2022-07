Letošní sochařský park jsme připravili v kooperaci s významnou König Galerie (Berlín, London, Vídeň, Seoul), a spolupráci s kurátorkou Lucií Drdovou, která stojí i za projektem Ronyho Plesla v rámci jeho instalace při letošní Benátské biennale. Mezi autory se v Bechyni představují: Bosco Sodi (*1970, Brazílie), Erwin Wurm (*1954, Rakousko), duo Elmgreen and Dragset (*1961, *1969, Dánsko), Alicija Kwade (*1979, Polsko), Claudia Comte (*1983, Švýcarsko), Jeppe Hein (*1974, Dánsko) a David Zink Yi (*1973, Peru).

V zámecké galerii, která prošla letos stavebníma úpravama, vystavujeme výběr současných tvůrců ze sbírky investičního fondu Artefin: Argišt Alaverdyan (*1991, CZ), Krištof Kintera (*1973, CZ), Stanislav Kolíbal (*1925, CZ), Jiří Matějů (*1980, CZ), Pavla Sceranková (*1980, CZ), Jiří Sopko (*1942, CZ) nebo Monika Žáková (*1987, CZ). Výjimečným jménem z mezinárodního prostředí je polský malíř Wilhelm Sasnal (*1972, Polsko).

V prvním patře a na půdě naleznete přepracovaný koncept výstavy soch českého význámného umělce a profesora Vladimíra Preclíka (*1929-2008) a v druhém patře můžete shlédnout výběr tvorby z 20. a 30. let místní keramické školy. Potěšilo by nás, pokud by jste nám pomohli tyto informace zveřejnit a šířit.

Nicole Stava