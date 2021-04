Další ročník akce Ukliďme Česko je tady. Z důvodu současné pandemie letos pouze formou individuálního úklidu. Na veřejných místech je možné najít tzv. pytlomaty, ze kterých si můžete vzít pytle a vyrazit uklízet. Pytlomaty kromě balíčku pytlů obsahují rovněž instrukce a mapku.

PYTLOMATY

Pytlomaty najdete:

· Soběslav v Jiráskově ulici naproti učilišti (cca 20 metrů od zatáčky se zrcadlem)

· Soběslav vedle altánu u Nového rybníka (na bříze cca 10 metrů od schodů)

· Naproti Hvížďalce (na plotě zahrady)

· V ulici Krátká (na plotě zahrady vedle dřevovýroby)

· Chlebov - v zatáčce cesty nedaleko dětského hřiště cestou k mlýnu

· Nedvědice - před budovou hasičárny

Pytlomaty obsahují omezený počet pytlů, berte si prosím z rozmyslem. Pytlomaty neobsahují rukavice! Vezměte si prosím své.

ODVOZ ODPADU:

Nasbíraný odpad můžete odvézt na sběrný dvůr či roztřídit individuálně, případně jej přineste na doporučená místa z mapky. Místo vyfoťte či popište (kde a kolik toho je) a:

1. Přidejte do komentáře pod příspěvek na FB Piráti pro Soběslav (nejpozději do nedělních 22:00)

2. Pošlete na bucinsky@gmail.com (nejpozději do nedělních 22:00).

NA JAKÉ ODPADY DÁVAT PŘI ÚKLIDU POZOR A JAK SE ZACHOVAT?

● V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými látkami, uhynulých zvířat apod. s nimi nemanipulujte a odešlete hlášení o nálezu do systému www.ZmapujTo.cz.

● V případě nálezu injekčních jehel nebo munice s nimi nemanipulujte, a neprodleně o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).

● V případě nálezu tlakových nádob s nimi nemanipulujte, a neprodleně informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).

● V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce povinnosti oznámit nález městskému úřadu tel. 381 508 111.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU

● Účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých dětí.

● Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost a především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.

● Nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.

● Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte reflexní vestu, nebo reflexní prvky.

● Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí (COVID 19). Používejte desinfekci, po akci si umyjte ruce.

DÁLE

● V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír), uložte tříděný odpad do oddělených pytlů a na tuto skutečnost upozorněte organizátory společně s hlášením o umístění pytlů.

● Nezapomeňte při úklidu fotit a zúčastněte se fotosoutěže, více informací na www.UklidmeCesko.cz/fotosoutez

Miloš Bučinský