A aby toho nebylo málo: na vodítku netahá, rád jezdí autem, psí holčičky miluje, psí kluci mu ani maličko nevadí, umí základní povely, zvládá jakoukoliv manipulaci, je vzorně čistotný, o samotě je tiše. Zní to až moc dobře? Zní a nemá to žádný háček, je to prostě Super - pes.