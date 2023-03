A jakoby náhodou se ocitla pouze v pánském složení, protože Zuzka Králová je pracovně v zahraničí a Peťa Štroblová nesehnala hlídání. Tudíž kapelník Vašek Koblenc přivedl Michala Štrobla a bývalého člena kapely Jiřího Tomana. To jsou všichni kytaristi. Plus zmíněný Michal, který v tomto uskupení obsluhuje kontrabas, ovšem v jedné z písní si prohodili s Vaškem nástroje. Začátek koncertu se musel obejít bez Vaška, protože jako zaměstnanec ČTK musel urychleně napsat jakousi zprávu. Zněly písně bonsajní (např. Nottingham či Jantarový komnaty) i nebonsajní od Žalmana, Nedvědů či Nerezu a mnohých dalších. Byl to hodně dlouhý večer.