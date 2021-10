Celkem 24 vojáků včetně studentů z Univerzity obrany v Brně se rozdělilo do dvou skupin - vyměřovací a prováděcí: „Nejprve musíte pomocí nivelačního přístroje změřit správný směr a výšku pro výstavbu výsuvné dráhy. Následuje samotné spojení jednotlivých dílů mostní soupravy MS-21 dohromady,“ popsal postup celé akce velitel stavební čety 2. roty všeobecné ženijní podpory poručík Patrik Ščudla.

Významným pomocníkem při výstavbě provizorního mostu je jeřáb. „Ten za nás udělá veškerou těžkou práci. My pak dohlížíme na to, aby čepy seděly, jak mají a následně je i zajišťujeme,“ doplnil desátník Tomáš Havlík ze stavební čety, který je na podobném cvičení vůbec poprvé. Podle něj je nejdůležitější správná souhra. „Musíme vědět, kdo kde má stát a k tomu ještě dodržovat bezpečnost práce. Je tady poměrně hodně lidí a nejtěžší je to všechno sladit dohromady," uvedl.

Most z mostní soupravy o délce 21 metrů je schopen unést zatížení až 60 tun váhy. K převezení všech dílů samotného mostu jsou zapotřebí 3 nákladní vozidla a minimální počet lidí k výstavbě je 12. „Součástí této kalkulace je i jeden jeřábník, 2 vazači, zdravoťák a 8 vojáků stavitelů,“ upřesnil rozdělení prací poručík Ščudla. Zároveň dodal, že všechno je závislé na stavebním projektu, který zpracovává Univerzita obrany v Brně. „Tam už se musí zohledňovat spousta věcí, jako je zpevnění a tvar břehů, přístupové komunikace nebo logistické zabezpečení. V bojové situaci bychom ale fungovali i bez projektu, protože tam je to většinou o rychlosti a efektivitě,“ vysvětlil.

Ženisté mají se stavěním mostních provizórií velké zkušenosti. „ Největší nasazení bylo při povodních v roce 2002, kdy se jich postavilo více jak 50. Následovali další povodně, např. v roce 2010 v Libereckém kraji, kde jsme postavili celkem 20 mostních provizórií o celkové délce 363 metrů,“ zavzpomínal na důležité momenty historie zástupce velitele 152. ženijního praporu major Pavel Brabec. I z toho důvodu je podle něj důležité výstavbu mostů neustále trénovat. „Kvůli Covidu-19 jsme praktické výcviky v posledních 2 letech museli značně omezit. Proto jsme rádi za každou chvilku, kdy se nám podaří něco podobného zorganizovat.“

Kromě mostní soupravy MS-21 se používá další ocelový montovaný příhradový most, tzv. Těžká mostová souprava TMS. „Je náročnější na přípravu a organizaci práce, ale umožňuje vytvořit delší přemostění s větším zatížením. Celkově je více univerzální s různými konečnými variantami,“ prozradil major Brabec. Zástupce velitele doufá, že se vojáci budou moci zacvičit na TMS v průběhu příštího roku.

Kpt. Zuzana Králová