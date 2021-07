Tři malířky pospolu, to věští neshody a handrkování. Jenže Jaroslava Jedličková, Vlasta Sušerová a Petra Skluzáčková, tři autorky "zavěšené" na malířských stojanech v Galerii Záliv Lázně Bechyně (budova Olga) si hravě porozuměly a snášejí se.

Výstava Tři v lázních v bechyňské galerii Záliv, která se nachází v lázních | Foto: Pavel Šmidrkal

Na výstavě Tři v lázních nalezneme na obrazech hebké kouzlo uliček, domů a staveb církevních, charakteristických pro město Bechyně a naproti tomu několik pohledů do kvetoucí pražské zahrady, obepínající vilku v Dejvicích. Hýří se tu světlem a stíny, pěstuje se slunce a jakýsi polední, ozdravný klid. Na plátnech kyne radost a rozlévá se povzbuzení, jakoby život v těch místech neměl žádné ostruhy, plyne klidně a svobodně, připomínající hladinu vody v zátočinách řeky Lužnice. Malířky pyšně přiznávají, že tvorba je pro ně potěšením nikoliv přítěží, neboť už lehkost tahů štětce prozrazuje tvůrčí nadšení. Jsou básnířkami dnů prožívaných vlastníma očima v místech, která milují. Rozdávají své pocity přes zvukomalebné barvy ostře vyživované palety. Oslovují nás magickou silou svého vyznání laskavému domovu. Probouzí v nás touhu vstoupit do obrazu a souznít s vyzpívaným prostředím. Výstava obrazů potrvá do 24. srpna 2021 a všechna díla jsou prodejná.