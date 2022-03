V jídelně na předškoláky čekaly zavěšeny jejich kresby z prvních dvou setkání, tentokráte dokreslili k hlavě s vlasy celé tělo a oblečení. Procvičili si tak kresbu postavy a správné držení pastelek, připomněli si, jak si má správný školák sám ráno umýt obličej, vyčistit zuby, že je třeba přijít do školy učesaný a vhodně upravený. I proto si nakonec oblékli i svého látkového předškoláčka, který nás celým klubem provází. Po prvním setkání měli panáčkové a panenky dokreslený obličej, po druhém přišité vlasy, nyní jsou i oblečení. Nezbývá, než se těšit na to, čím je vybavíme na posledním setkání, které se má uskutečnit 24.3.2022. Po něm je děti odnesou domů a budou se společně těšit na zápis do první třídy, který se na naší škole uskuteční 7. a 8. dubna od 14 do 17 hodin.