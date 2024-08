Ve dnech 3. srpna 2024 až 10. srpna 2024 jsem se vydal soukromým vlakem společnosti Gepard expres do Bosny a Chorvatska, napsal nám pan Marcel Štancl. Podívejte se na to, jak jeho cesta vypadala.

Do těchto dvou států je to docela problém, ale stojí to za to. V Čechách jsme si již užili dost problémů v podobě náhradní autobusové dopravy při modernizaci železnice. Na tom Balkáně teprve začínají a spoustu vlaků ruší bez náhrady.

Původní nabídka byla odjezd z Prahy rovnou do hlavního města Bosny Sarajeva. Jenže zvláštní vlak Chorvatské železnice tranzitem do Bosny hned nepustili a tak jsme zůstali dva dny v Maďarsku. Naštěstí společnost Gepard expres patří mezi nejlepší a odvezla nás na Balaton, kde jsme se koupali. Kromě toho jsem si prohlédl Clock Muzeum a Orloj ve městě Székesfehérvár. Pak jsem se vykoupal v Balatonu a prohlédl jsem si obrovský model železnice, hezký zámek, zpívající fontánu a další ve městě Keszthely.

Pak již náš spací vláček vyrazil rovnou do capitalu Bosny Sarajeva. Kde je k vidění památník atentátu na Františka Ferdinanda d'Este. Celé staré město vidíte procházkou nebo i z lanovky postavené na Olympiádu Sarajevo 1984. Bobová dráha slouží dodnes k rekreačním účelům a turistice.

Další noc jsme přejeli do Mostaru, capital Hercegoviny. Kdo má rád Český Krumlov, tak bude nadšen, obě města mají společné rysy. Pak již vlak pokračoval směr hory (Konjič), vodopády Kravica. Vlak končil ve stanici Čapljina a odtud rozvoz autubusy k moři, vodopádům a samozřejmě na rafty, prostě si každý vybral, co chtěl. Více prozradí foto.

Marcel Štancl