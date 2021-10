„Zmíněná místa nebyla vybrána náhodně. V klášteře Milevsku byla v loňském roce nalezena vzácná křesťanská relikvie, která zde byla uschována již ve středověku. Podle archeologů by mohlo jít o část hřebu z takzvaného Pravého kříže, na němž měl zemřít Ježíš Kristus. Milevský klášter byl na přelomu vrcholného a pozdního středověku, kdy byly artefakty do skrýše nejspíše uloženy, celoevropsky významným místem. Bechyně byla nejnavštěvovanějším poutním místem jižních Čech v 19. a na počátku 20. století. Poutní kostel v Klokotech pak byl slavným poutním místem už za Marie Terezie a píše o něm třeba i Jaroslav Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Každá trasa měří zhruba od 30 do 40 kilometrů a dá se ujít za den, nebo dva s přespáním v polovině trasy. Vydat se na tyto stezky je samozřejmě možné i na kole. Každý poutník dostane certifikát a zapíše se do poutní knihy. Potom je na něj pamatováno při modlitbách v navštíveném kostele. Pro poutníky jsou připraveny, podobně jako na cestách do Compostely, kredenciály (španělsky – credencial) poutníka. Tam mohou sbírat razítka a sledovat kolik ušli kilometrů a jaká místa navštívili. Kredenciály navíc obsahují navíc podrobné mapy poutních stezek, všechny sakrální památky po cestě i vyznačení všech křížků a božích muk a také místa, kde se dá přespat a kde se najíst. Kredenciály jsou k dispozici nejen ve všech poutních místech, ale také v infocentrech ve městech Toulavy, v Táboře, Bechyni, Milevsku, Soběslavi, Sedlčanech a dalších i v partnerských penzionech.

„Zvlášť v dnešní době koronavirové pandemie může být pro řadu lidí důležité získat novou energii v přírodě a to třeba právě cestou podobnou té, kterou volí řada turistů po celém světě. Putováním krajinou spojeným s duchovními zážitky. A právě tento typ dovolené bychom chtěli návštěvníkům nabídnout. Poutník totiž vidí krajinu a památky v jiné perspektivě, dokáže je vnímat intenzivněji a cestu může využít k určitému zklidnění, útěku od reality našeho světa i k sebepoznání a ujasnění si svých cílů a myšlenek. Prostě úplně vypnout, protože jediným cílem je cesta,“ konstatoval produktový manažer turistické oblasti Toulava Jan Sochor.

Toulava je oficiální turistickou oblastí na území Táborska, Sedlčanska a okolí Milevska, jejímž centrem je město Tábor. Krajina na pomezí jižních a středních Čech svou slavnou historií a množstvím památek, romantickými zákoutími i nepoznamenanou, zachovalou krajinou, vždy lákala návštěvníky. Země historická, kde zněl husitský chorál, kde se zrodil rod Pánů z Růže, kraj drobných zřícenin, zapadlých malebných vesnic a úchvatné lidové architektury. Je to krajina jak stvořená k toulání a objevování, bohatá na zážitky, tradice, dobré jídlo, aktivní vyžití i místa pro relaxaci a odpočinek. I proto byl tento malebný kout v srdci Čech nazván Toulavou.

Toulava pokrývá oblast o rozloze více než dvou tisíc čtverečních kilometrů, má 155 obcí, 11 hradů a zřícenin, 18 rozhleden a věží, sedmi přírodních parků, osmi národních kulturních památek, 15 památkově chráněných měst a vesnic, více než tisíc kilometrů cyklo a turistických tras, 200 kilometrů naučných stezek a 150 kilometrů běžeckých tras. K tomu více než tři desítky muzeí, čtyři zpřístupněné zámky, dvě golfová hřiště, pět pivovarů a jednu zoo.

Jaromír Polášek