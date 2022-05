To byla mela, pravil režisér Troška na křtu knihy Co šustí v listí

"Publikum mělo dvojjediný zážitek: barvité a humorem oplývající vyprávění Zdeňka Trošky a pocit hebkého mazlení s knížkou pohádek. Za sebe říkám, jsem za čtyřicet let práce v kultuře už ostřílený chlap, ale tak vábně bouřlivou atmosféru, jakou jsme zažili s režisérem Troškou v Lázních Bechyně si pradávno nepamatuji. Smích a potlesk houstnul jako kaše v hrnci, touha získat podpisy tvůrců do knížky se valila jako horká lavina ze všech směrů, diváci obsazovali svá místa již hodinu před programem a později neměli sebemenší chuť se loučit. Byla to událost průzračná a oblažující," říká galerista Pavel Šmidrkal, který zaslal fotky ze křtu knihy Co šustí v listí z Lázní Bechyně.

Na křestu knihy Co šustí v listí nechyběl režisér Zdeněk Troška | Foto: Josef Vodrážka, předseda Spolku za zachování uměleckých děl, Praha