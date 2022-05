Jedinečnost oslav je dána počtem lidí, kteří se na nich podílejí. Díky Gumpovi se nám podařilo oslovit 14 škol z Táborska, kam jsme rozvezli téměř tisíc kamínků na malování. Až se nám sejdou zpátky na Jarmarku malovaných kamínků, každý návštěvník si bude moci koupit takový, který ho osloví a podpořit tak děti, které využívají služby psychologické poradny Rodinného centra Radost. Ke Gampovi, který se přijde na náměstí vyfotit se svými příznivci, se přidal i dětský sbor Orion při ZŠ Slapy. Spolu s 12 táborskými zpěváky v čele s Edou Rovenským z Poetiky zazpívá oblíbené písničky z filmu Gump – pes, který naučil lidi žít.

Dlouholetí příznivci RC Radost ze Swing bandu celou akci zahájí v seskupení Dixieland Swing bandu a poté se přidá sportovní taneční klub 6 dance v Táboře. Předvedou svou sestavu a hlavně naučí návštěvníky jednoduché taneční kroky jako při tančírnách. Rytmus udrží dětský soubor Hakuna Matata, který zahraje na africké bubínky djembe. Před závěrem oslav zahraje dvojice Drak n Rosies loutkovou pohádku Zajíc v sedmém nebi pro malé i velké diváky. Pozdravit přijdou i starosta a místostarostka Tábora Štěpán Pavlík a Olga Bastlová.

U jednotlivých stánků bude pro děti připraveno malování na obličej, malování kamínků, balonky, dětský koutek a velký skákací hrad. Rodiče si budou moci koupit sladké i slané dobroty z kuchyň zaměstnanců Radosti, perníčky a další drobnosti. Výtěžek z prodeje a dobrovolných příspěvků je určen na pomoc dětem a dospívajícím, kteří prožívají psychické problémy, nebo krizi.

Velké poděkování patří Petře Pavlíkové, Filipu Rožkovi, Luboši Kocourkovi, Swing bandu, 6 dance, Drak n Rosies, Hakuna Matata. A samozřejmě všem zaměstnancům a dobrovolníkům Radosti, kteří se na přípravách podíleli. Bez jejich podpory by to nešlo.

Rodinné centrum Radost vzniklo před 25 lety jako místo setkávání pro maminky malých dětí, v době, kdy ještě neexistovaly herny pro děti, nekuřácké restaurace a další aktivity pro rodiny. Posledních 9 let se orientuje zejména na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc rodinám s dětmi, které jsou v krizi. Dále provozuje Dětskou skupinu Náruč v Radosti pro 12 dětí od 1,5 do 6 let, volnou hernu pro rodiče s dětmi do 3 let a pořádá Martinskou slavnost a Mikulášské nadílení.

Mgr. Kateřina Bláhová