Masospustní průvod vyšel od Pivnice u Žida po jedenácté (v roce 2020 pro covidová opatření nebylo možné masopust pořádat). Po úvodním slovu, kterého se chopil Pepa Škrleta alias Slunečník, prošel průvod ulicemi Blaňáku, jako doprovod jel Marek Slabý se svojí sanitou a dva traktory. Lidem, kteří se přišli podívat, jsme nabízeli čaj, punč a grog + domácí koblihy a langoše. Pro děti byla nachystaná bohatá tombola. Poté průvod, jehož bezpěčnost zajistila opět po domluvě Městská policie Tábor, přešel do Čekanic a zde na nádvoří Domu s pečovatelskou službou proběhla opět zastávka - stejně jako v prostranství před Židem - tanec "jeptišek", zumba v podání slečen z Blaňáku a celkové veselení se. Průvod jsme zakončili v Restauraci Na Pěkné vyhlídce okolo 16.30h. Zde poté večer byla vydařená (co do účasti i kvality) masopustní veselice s kapelami Němá výčitka a Po přechodu.