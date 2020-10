Ve dnech 28. září – 6. října probíhá charitativní akce Běh pro válečné veterány 2020 na podporu Vojenského fondu solidarity. Do akce se dnem 1. října zapojili i vojáci z posádky Tábor a příslušníci pěší roty aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice.

Pokládání věnců u památníku padlých. | Foto: Miroslava Štenclová, Velitelství teritoria Tábor

Původní myšlenka na štafetový běh okolo hranic republiky v celkové délce 1800 kilometrů, organizovaný 22. základnou vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou, byla z důvodu opatření proti šíření koronaviru změněna. Nyní tak každý poběží individuálně sám za sebe. Zúčastnit se tak může nejen každý voják, ale kdokoli z řad široké veřejnosti a zaběhnout několik kilometrů jako vzdání holdu válečným veteránům.

Nadace ČEZ chce ve spolupráci s Vojenským fondem solidarity pomoci dětem z vojenských rodin, které tragicky ztratily jednoho z rodičů. Nadační příspěvek tak přispěje na vánoční finanční dar poskytovaný každoročně Vojenským fondem solidarity pro nezaopatřené děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby v České republice nebo v zahraničí. Na výši finančního daru bude mít vliv každý běžec či chodec, který si do svého mobilu nainstaluje prostřednictvím appstore nebo google play aplikaci Nadace ČEZ- pomáhej pohybem a vybere Charitativní běh 2020 pro válečné veterány. Aplikace bude zaznamenávat jeho pohyb a získávat body pro finanční dar, a to do 4. října až do půlnoci.

Součástí charitativní akce bylo i položení kytic k památníku obětem válek na hřbitově na Parkánech k uctění památky válečných veteránů, které proběhlo 1. října v 10 hodin.

Akce je v letošním roce spojena také s připomenutím 75. výročí osvobození Československa, jakož i 80. výročí založení československých leteckých perutí RAF ve Velké Británii. U nás v Táboře současně i s výročím 600 let od vzniku města Tábor v návaznosti na vojenskou tradici.