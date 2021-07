Jako neškodní domácí mazlíčci vypadají většinu času vlčí bratři z táborské zoologické zahrady.

Táborští vlci arktičtí | Foto: Anna Kostohryzová

Vlci arktičtí Argo, Matěj, Bard a Jack jsou sice velmi hraví a nejraději by se jen mazlili. Ostatně jako mláďata byli odkojeni na novorozenecké láhvi, takže jsou na lidskou přítomnost zvyklí. Občas se ale i u nich projeví lovecké pudy, například když je něco nazlobí. Pak dokáží pěkně vycenit své ostré zuby. Proto je přísně zakázáno strkat prsty či dokonce ruce do výběhu a snažit se tato krásná bílá zvířata pohladit. Z roztomilých mazlíčků se totiž dokážou hodně rychle proměnit v divokou šelmu. Zuby občas vycení i mezi sebou, to když se jako bratři nevinně pošťuchují. Občas se do zlobení zaberou až tak moc, že je musí zklidňovat hlava smečky Jack. Ten při plnění svých vůdčích povinností nezná bratra.