Táborský pes Goro si zahrál ve filmu

Čtenář reportér





Tak to byla jízda! Dva dny se v Útulku Tábor - pro psy a kočky točil film Gump. Panečku, to bylo lidu, aut, natáčecího vybavení! No prostě, dědek morous Hugo může být rád, že je doma, protože z tohohle by ho klepla pepka, minimálně.

Táborský útulek obsadil v pondělí 13. a úterý 14. července filmový štáb, točilo se zde několik scén z filmu Gump: Pes, který naučil lidi žít. | Foto: Radek Havlíček

Natáčení bylo pro útulek naprosto výjimečnou událostí a celé dva dny tak rychle utekly, když jsme měli oči navrch. Kromě setkání se známými osobnostmi měli zaměstnanci příležitost se setkat i s jinými organizacemi a útulky, a tak vznikla nová přátelství. Radek Havlíček zachytil momentky z natáčení, aby bylo při čem vzpomínat na tuhle unikátní událost. Nejen Goro, ale i další svěřenci táborského útulku se objeví v očekávaném filmu o slavném pejskovi Gumpovi. Na filmu se již pracuje a my se těšíme na natáčení s týmem úžasných lidí. Film bude plný třpytivých hvězd: Eva Holubová, Bolek Polívka, Patricie Pagáčová, Karel Roden, Richard Krajčo, Karel Vémola, Nela Boudová a další. Režie: F. A. Brabec Film je inspirován úspěšnou knihou Filipa Rožka "Gump - Pes, který naučil lidi žít". Video zde. Útulek Tábor - pro psy a kočky

Autor: Redakce