Mistři České republiky v blendování vína. „Je to neskutečné, jsme mistři republiky!" Takové vzkazy posílali členové týmu Táborského festivalu vína domů. Za příspěvek a fotky děkujeme Davidu Peltánovi.

Team Táborský festival vína vyhrál Mistrovství České republiky v blendování vín, a to v konkurenci profesionálů. | Foto: David Peltán

Amatérský tým, složený z ředitele festivalu Jiřího Blafky, vinárníků Filipa Jelínka a Marie Šimkové a soudce Roberta Ožvalda, se dokázal na Mistrovství České republiky v blendování vína prosadit mezi mnohdy profesionální konkurencí. Tým Táborského festivalu vína tak potvrdil, že jsou skuteční znalci vína.

Pátý ročník prestižního Mistrovství v blendování vína Winemeritage 2024 se konal ve čtvrtek 16. května na Hvězdárně a planetáriu Brno. Soutěžní týmy z různých koutů republiky, mezi nimiž byli i opravdoví profesionálové z řad vinařů i sommeliérů, měly letos za úkol namíchat nejlepší cuvée z bílých moravských vín, tedy víno namíchané z několika vinných odrůd.

„Na náš blend jsme využili 68 procent Veltlínského zeleného od Vinařství Michlovský, 30 procent Ryzlinku rýnského z Mikrosvínu a dvě procenta Sauvignonu od Martina Čapky. Neměli jsme v týmu žádného profesionála, takže myslím, že je to super úspěch a skvělá reklama pro Tábor i jižní Čechy. Nejeli jsme na soutěž s žádnými očekáváními, jeli jsme si to spíš užít. Míchání bílých vín bylo velmi těžké, měli jsme před akcí jen jeden trénink, ale vyšlo to. Máme velkou radost. Podtrhuje to, že jsme za 16 let nevinařský Tábor pozvedli na město, kde vínu rozumíme a všichni, ač tu rivalita je, spolu spolupracujeme," říká Jiří Blafka, ředitel Táborského festivalu vína.

Po několikahodinové opravdu až vědecké práci, kdy soutěžící míchali vína po mililitrech vzorků, výsledné blendy hodnotila odborná porota. Tu letos tvořily významné osobnosti vinařského světa, včetně Franka Smulderse, držitele titulu Master of Wine, vinařské legendy Miloše Michlovského, národní sommeliérky Kláry Kollárové, vinaře, sommeliéra, pedagoga a několikanásobného mistra v sabráži Kamila Prokeše, vinaře a člena Unie enologů ČR Lubomíra Dvořáčka, vinařů Josefa Valihracha ml. a Libuše Vrbové.

Táborský festival vína si z Moravy odvezl za nejlepší cuvée sto padesát lahví svého míchaného vína s originální etiketou, věcné ceny a hlavně utvrzení, že i na jihu Čech vínu rozumí. Zanechali za sebou další oceněné moravské týmy Vinaři Bosňa a The Blenders.

Tým z jižních Čech se klání zúčastnil letos potřetí - v minulosti byl už druhý, čtvrtý a nyní si odvezl zlato. „To už není náhoda a je vidět, že víme, co děláme. Vítězství je ale výzvou a závazkem do budoucna, příští rok se budou míchat červená, budeme se zase snažit co nejlépe reprezentovat," dodal Jiří Blafka.

Během večera si návštěvníci mohli také vyzkoušet své chuťové pohárky a citlivé nosy, a to v soutěži Secret blend. Ta spočívala v degustaci cuvée, které porota namíchala, a následném tipování, v jakém poměru jsou jednotlivé odrůdy vína. Výhercem soutěže se stal Michal Urban a odnesl si tak věcné ceny.

David Peltán