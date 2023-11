Vyhlášený Táborský festival vína odhalil program 16. ročníku. V předvánočním předprodeji vstupenek je o gastronomické, vinné i kulturní zážitky nebývalý zájem a padají rekordy prodeje. Za příspěvek děkujeme Davidu Peltánovi.

Táborský festival vína. Ilustrační foto. | Foto: David Peltán

Festival v dalším ročníku, který se uskuteční od února do června 2024, láká na 42 nezapomenutelných událostí. Mezi nimi například na exklusivní degustace s vinaři jako Sůkal, Nepraš, Kadrnka či Zborovský, snoubení vín s pokrmy od předních českých top kuchařů, křest Vinařské kuchařky, vinnou seznamku, vinné stezky a sklepy či divadla.

„Předprodej vstupenek trhá rekordy. Návštěvníci si zvykli darovat výjimečné gastronomické a kulturní zážitky pod stromeček k Vánocům a mnohé akce dalšího ročníku festivalu už se blíží vyprodání. Však co je v této uspěchané době lepší, než potěšit duši i chuťové pohárky a odpočinout si. Máme velikou radost, že náš program lidi baví a mají o něj zájem. Motivuje nás to k dalšímu vylepšování festivalu," sděluje ředitel Táborského festivalu vína Jiří Blafka.

Novinkou 16. ročníku je například Vinné randezvous, tedy seznamka pro singl ženy a muže u skleničky vína. „Mnoho ročníků nám návštěvníci říkají, že by rádi někoho na našich vinných akcích potkali, že by se rádi seznámili. Rozhodli jsme se jim vyhovět a pro nezadané jsme přichystali seznamku, na níž ochutnají skvělá vína a pak? Kdo ví!" usmívá se ředitel festivalu. Po odmlce se na Táborský festival vína vrací vyloženě čeští vinaři, a to s akcí Česká vinná odysea, kdy se představí spolek Severský vajtang. Obdobný návrat na festival má také náčelník Apačů Vinnetou. Na akci dojde na promítání kultovního filmu, košt moravských vín a hlavně na jedinečné vyprávění specialisty na Mayovky, spisovatele, publicisty a šéfproducenta Supraphonu Karla Deniše.

V gastronomickém programu nechybí večeře s předními českými kuchaři, ti návštěvníky pozvou na michelinské menu, grilované dobroty, pokrmy Istrie i Asie, jídla ze sýrů nebo na to nejlepší z natáčení televizního pořadu Souboj restaurací. Děti a příznivci nealkoholických nápojů si užijí nedělní oběd s akcí Hamburgery a domácí limonády. Na festivalu ochutnáte také skvělá piva i kávy.

„Oblíbenou klasikou je objevování středověkých sklepů plných vína, na putování po sklepech přijedou vinaři z oblasti VOC Modré hory a Vinaři Pavlov. Velmi se osvědčila novinka - vinné stezky, při nichž se návštěvníci vydali na výlet s vínem po malebném údolí řeky Lužnice v Táboře i krásným Průhonickým parkem u Prahy. Na stezkách přivítáme vinařské spolky z Velkých Bílovic a Dunajovské kopce a trasy budou opět nové! Víno poteče proudem," láká Jiří Blafka. Spolek Dunajovské kopce navíc na festivalu vína pokřtí svou první knihu Vinařská kuchařka, v rámci křtu dojde na společné vaření receptů vybraných kuchařů z knihy i degustaci vín.

Na Táborském festivalu vína nikdy nechybí ani kultura. Už v únoru přijede legendární Divadlo Járy Cimrmana, na jaře pak Divadlo na 5 setů s populárním představením Federer - Nadal i Jaroslav Dušek s Čtyřmi dohodami a Pátou dohodou. Předprodej výhodnějších vstupenek běží na www.festivalvina.cz, kde naleznete kompletní program. Sledovat nás můžete na Facebooku a Instagramu.

David Peltán