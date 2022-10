Takhle autenticky zněl 21. října v táborské Univerzitě Waldemar Band pod pěveckým vedením Jaromíra "Waldemara" Adamce. Od To všechno odnes čas přes Do věží, Slavíky z Madridu až po Sbohem lásko a Orchestrion si zaplněný sál často společně zpíval, protože kdo by všechny tyhle hity neznal.

Velmi zdařilá pocta Waldemaru Matuškovi. Olé. Určitě se v tomto místě, kde mají muziku rádi, ještě v budoucnu objeví.

Za zaslání příspěvku děkujeme Stanislavu Tošnerovi a Pavlu Černému.