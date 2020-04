Je nám to velmi líto, ale nemůžeme hlavní knihovnu a naše pobočky v Táboře otevřít už v pondělí 27. dubna.

Do konce dubna dokončíme revizi knihovního fondu i konečné úpravy interiérů a připravíme knihovnu na bezpečný provoz pro všechny návštěvníky i zaměstnance.

V souladu s doporučením Jihočeského kraje a se souhlasem našeho zřizovatele města Tábor otevřeme v pondělí 4. května do odvolání v omezeném režimu.

Opatření knihovny v současné době epidemie:

- od pondělí 27. dubna otevřeme bibliobox k postupnému vracení knih

- v pondělí 4. května otevřeme knihovnu pro veřejnost v omezeném režimu

Jak bude vypadat omezený režim knihovny?

Změna otevírací doby

- hlavní budova knihovny v Jiráskově ulici: Pondělí od 13 do 17 hodin, Od úterý do pátku od 8 do 17 hodin

- pobočky stejně jako před epidemií - sídliště Nad Lužnicí, Pražské Sídliště, Čekanice, Náchod

- soboty zavřeno

Rychlé půjčování a vracení knih

- obsluha menších skupinek návštěvníků, rozestupy 2 metry mezi čekajícími, desinfekce u vstupu do knihovny

- pobytové služby (veřejný internet, studovna, čítárna časopisů) zatím nebudou k dispozici

- v Jiráskově ulici bude volný výběr (přístup ke knihám) umožněn pouze v přízemí

- přístup do vyšších pater nebude povolen (knihy lze objednat k vyzvednutí)

Knihovna preferuje objednání knih předem k vyzvednutí

- online přes katalog, po telefonu (381 200 587, 778 412 980) a přes e-mail knihovna@mkta.cz

(knihy budou připravené následující den po objednání, resp. po upozornění z knihovny).

Kateřina Šímová