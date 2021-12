Za přispění města Tábor z dotačního titulu EVVO byla také vytvořena nová expozice v arboretu botanické zahrady „Japonská zahrada“. Vznikla zahrada asijského typu s charakteristickými prvky a rostlinami objevující se v asijských zahradách. Finanční příspěvek byl čerpán na nákup nášlapových kamenů, okrasného kameniva, japonské lampy a rostlin včetně jmenovek. Nechybí ani informační cedule popisující jednotlivé typy japonských zahrad. Na tomto projektu s námi spolupracoval táborský Bonsai klub BONSAI JIYU. Díky finančnímu přispění města Tábora tak botanická zahrada získala novou sbírku rostlin a místo pro meditaci a poznávání.

V rámci dotačního programu města Tábor na podporu cestovního ruchu byli zaměstnáni dva brigádníci. Brigádníci zajišťovali zpřístupnění skleníků a vybírání vstupného do skleníků. Díky jejich přítomnosti byla prodloužena otevírací doba botanické zahrady ve všední dny do 18 hod. (běžná otevírací doba do 16:30 hod.). Botanická zahrada byla zpřístupněna i o víkendech. Dále drželi dozor nad venkovními expozicemi a asistovali při pořádání výstav.

Žaneta Šišková, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor