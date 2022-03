Zvládá návštěvy veteriny, koupání, veškerou manipulaci, setkání s novými lidmi. Na procházkách si již zvykl na náhubek, učí se chodit, a ne táhnout, a pár povelů už se mu také dostává do hlavy. Určitě to není dokonalé, ale vzhledem k absenci výcviku v minulosti máme z jeho pokroků velkou radost. Za poměrně krátký čas nás přesvědčil, že je velmi milým psem, který pouze potřebuje vlídné, ale důsledné vedení. Zase aby to neznělo moc pozitivně, je třeba, aby si případní zájemci o adopci uvědomili, že se uchází o život s bulteriérem - a ten má svá specifika. Je to tank, hora masa, svalů a energie. Hodí se k němu také označení buldozer, bourací palice a hlava dubová - při vší lásce k jeho roztomilému čumáčku.

Výhodou jeho způsobu myšlení je to, že nevymýšlí žádné konspirační teorie. Je přímý, čitelný a funguje velmi jednoduše. Určitě nepočítejte, že by s Vámi po večerech řešil matematické rovnice a četl básně. V rámci mrazíkovského pořekadla „Ty máš svaly, já mám čáry.“ je Romeo prostě ten svalovec.

Romeo je očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Nyní u něj probíhá léčba zánětu kůže a starých poraněních na hlavě – antibiotika a pravidelné koupele a mazání. Po zaléčení ho čeká doočkování a nakonec kastrace. Doléčení jeho stavu by již mohlo probíhat v nové rodině, pokud by se našel vhodný zájemce o adopci, který by se s ním začal seznamovat a naučil se vše potřebné. Jistým otazníkem jsou Romeovy smysly, kdy se zatím snažíme rozklíčovat, jak dobře cítí, vidí a slyší. A co z jeho bouracího chování je prostě jen specifikem plemene a slona v porcelánu.

Dle dostupných informací Romeo vyrůstal v kotci bez ideální socializace a výcviku. Následně si prošel více domovy, to mu vneslo do života zmatek a nejistotu, což je i příčinou toho, že do útulku přišel bez výcviku, poraněný a se spoustou pochybných popisů jeho osobnosti.

Romeo hledá majitele, který rozumí nárokům velmi aktivního psa, který má hodně energie a síly. Potřebuje vedení citlivé, ale majitele silného, rozhodného a vůdčího. Nebude-li si Romeův páníček jistý v kramflecích, Romeo bude chtít určovat tempo a pravidla. Hledá život u rodinného domu v zatepleném kotci s dobře zabezpečenou zahradou. Byli bychom rádi, kdyby se Romeo jednou propracoval do domu a žil se svou rodinou. To však bude běh na delší trať, jelikož není zvyklý na pobyt ve vnitřních prostorách a musí to postupně trénovat. Pro jeho elán a vzrušivost ho nedoporučujeme k jiným psům, zvířatům ani dětem.

V případě zájmu o adopci Romea Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Romeovi nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky