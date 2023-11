/VIDEO/ Náš společný příběh o naší budoucnosti začal v roce 2019. Z různých základních škol z jižních Čech se sešlo 35 žáků, aby utvořili dvě třídy na Střední průmyslové škole strojí a stavební (SPŠS) Tábor. Za příspěvek děkujeme studentům tříd 4Sa a 4Sb.

Takže naše společné "Přátelství" začalo pouhými 14 dny v novém školním roce, kdy nám bylo přerušeno studium covidovou pandemií a naše přátelství se přesunulo na internet, za obrazovky monitorů na online výuku. Což většina tuší, že ve strojírenském oboru zrovna online výuka úplně není ideální stav. Proto začal obrovský běh za dohnáním všech technických a technologických věcí ve strojírenském oboru.

V následujícím školním roce se nám začalo konečně lehce dařit a začali jsme se vracet zpět do školních lavic. Kde jsme se spolužáky mohli trávit o trochu více času a konečně sdílet jak praktické tak i studijní problémy spojené s takto těžkým oborem. Díky naší škole se nám podařilo i prožít společné chvíle na lyžařském kurzu, kde jsme zdolali všechny problémy a chutě, které si pro nás rakouské Alpy připravily. A tak jsme úspěšně dokončily 2. ročník střední školy.

Další školní rok začal perně, už jsme seděli zase zpět plně v lavicích, zabráni do matematiky, angličtiny, strojírenské technologie a do všech oborů které jsou spojeny se strojírenstvím. Nechybělo ani zapojení do praktické části strojírenského oboru. Celkově po dobu studia jsme strávili dva měsíce praxe v různých firmách, které nám pomáhaly utvářet myšlenky a chuť k práci ve strojnickém oboru. Některým z nás pomohly s výběrem tématu maturitní práce. Na konci tohoto školního roku nám díky SPŠ Tábor bylo umožněno navštívit Jadranské moře na Makarské riviéře, kde jsme pobyli 10 dní.

Po následujících letních prázdninách nám začalo totální peklo na Zemi, a to ve formě přípravy k maturitě. Část roků jsme se věnovali přípravě nejen na maturitu, ale i na náš maturitní ples. Momentálně se nacházíme v posledních fázích střední školy a máme před sebou dvě poslední výzvy, maturitu a maturitní ples.

Rádi bychom Vás pozvali na náš jedinečný večer, kdy oslavíme celé roky studia, které vyvrcholí na maturitním plesu v pátek 1. prosince 2023 v táborském hotelu Palcát. Tématem maturitního plesu je "dream life" neboli život snů. Důvodem je vize a manifestace skvělého života, který nás čeká po dokončení maturity.

Program plesu 19:00 – otevření sálu 20:00 – zahájení plesu 20:10 – nástup maturantů 23:00 – losování hlavní tomboly, dražba 0:00 – půlnoční překvapení 2:30 – ukončení plesu – after party

Určitě byste měli dorazit, užít si s námi tento večer a třeba vyhrát pár pěkných cen v tombole. Kde máme jako hlavní cenu skvělý grill v podobě lokomotivy od firmy PMZ-KOVO, jako druhou cenu lze získat nový playstation 5 a spoustu dalších zajímavých věcných cen, jako je vyhlídkový let nad Táborem, poukazy na wellness, poukazy na masáže, 5krát poukaz v hodnotě dvou tisíc korun na tetování, vstup zdarma do Husitského muzea a do Jump arény v Táboře a další úžasné ceny. Jednoduše je to maturitní ples, o který nechcete přijít.

Třída 4Sa a 4Sb, Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor