I když byl dosavadní program zajímavý, účast na natáčení Fokusu Václava Moravce, kvůli kterému se celý výlet konal, na nás zapůsobila nejvíce. Pokud se vám někdy poštěstilo přihlížet tvorbě živého vysílání jakékoliv debaty, asi víte, že jeho příprava probíhala úplně jinak, než jste si kdy mysleli. Člověk to zkrátka musí zažít. Bylo úžasné, že jsme tímto způsobem mohli nahlédnout na sestavení scény, techniky, světel a také scénáře. Pokud Fokus V.M. sledujete, tak víte, že každá jeho diskuze má své hosty. Konkrétně zde to byli: evangelický farář Miloš Rejchrt, lékařka Kristina Höschlová, ekonomové Filip Matějka a Zuzana Šmídová, rostlinný genetik Jaroslav Doležel a polární ekoložka Marie Šabacká. Společně diskutovali nad tématem chudá bohatá planeta a to z několika úhlů pohledů. Naše výprava se ale také zapsala do vysílání – náš student Vojta Rázl z 3. ročníku se ptal našich hostů na případný dopad německé recese na českou střední třídu. Jak mu bylo odpovězeno již musíte zjistit ve videu! Mě osobně výběr otázek (nejen od Vojty) hodně zaujal a byla to užitečná zkušenost a krásný zážitek. Děkujeme!

Celý pořad můžete zhlédnout zde: Fokus Václava Moravce, 14.01.2020, Zámek Zbraslav

Marek Švadlena