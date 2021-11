Strašidelný Chýnov. Místní halloweenskou výzdobu neodflákli

Čtenář reportér Čtenář





"Také Jihočeši umí slavit americký svátek," ví čtenářka z Táborska Kateřina Veselá. "Například při výletě do Chýnova vás přivítá hned několik téměř živých strašidel, nechybí další podzimní dekorace jako dýně a věnečky s barevným listím. Vypadá to hezky, a je to zase něco jiného. Podívejte se, až pojedete kolem," vyzývá čtenářka. Děkujeme Kateřině Veselé za zaslaný příspěvek.