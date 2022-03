Ťapinka je ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům, očkovaná, kastrovaná a označená mikročipem. Ťapinka byla na operaci, kde se jí odstranil útvar na oku, jedna mléčná lišta pokrytá bulkami a vykastrovala se. V půlce března budou výsledky histologie, která nám poví více o útvarech na liště. Nyní se musí zcela zotavit z první operace, nabrat sílu a v rámci pár měsíců bude muset na další operaci, jelikož i druhá mléčná lišta není v pořádku a musí ven, bohužel v rámci jednoho zákroku se to zvládnout nedalo. Testy krve měla naprosto v pořádku.

Ťapi hledá jehlu v kupce sena. Obětavé páníčky, kterým nebude vadit, že na první procházce si ji nepohladí, že bude potřebovat čas. Že začne štěkat, když se člověk zavře byť jen do koupelny, že je stará a potřebuje ještě jednu operaci. Ťapinka pro sebe hledá klidné prostředí u lidí, kteří tráví většinu dne doma a na případné výlety vezmou Ťapku s sebou, nebo u lidí, kteří si ji budou brát s sebou do práce, u lidí, kteří nemají malé děti. Ona i přes vysoký věk prokazuje velkou akčnost a vůli do života. Velmi se jí ulevilo a nasává každý den plnými doušky. Nepatří do starého železa. Miluje procházky, ale i válení na gauči a užívá si i společnost jiných pejsků. Je to však dáma v letech, která má ráda svá pravidla a nenechá si do ničeho kecat. Doma by tedy mohla žít s pejskem, který přijme její vůdčí povahu.

V případě zájmu o adopci Vás poprosíme o zaslání e-mailu na utulek@tstabor.cz. Do e-mailu napište základní informace o sobě, své rodině, dalších zvířatech, zázemí a zkušenostech se psy. Prostě takový zvířecí životopis, ať máme představu o tom, jaký život Ťapuši nabízíte. Na e-mail Vám odpovíme, zavoláme a domluvíme si první seznamovací návštěvu. Případně volejte 778 465 467.

Kamila Šťastná, vedoucí Útulku Tábor pro psy a kočky