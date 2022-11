Muzeum středního Potaví Strakonice najdete v areálu strakonického hradu Otevírací doba: úterý - neděle od 9 do 17 hodin (vstupenky si můžete na pokladně zakoupit nejpozději v 16 hodin)

Představujeme některé z expozic Muzea středního Pootaví Strakonice

Česká Zbrojovka

Muzeum středního Pootaví Strakonice.Zdroj: Foto: Jan Škrle

Expozice ČZ vám přiblíží historii průmyslového závodu od jeho založení v roce 1919 až po současnost. Vystavené exponáty, dobové fotografie a pestré propagační materiály mapují proměnu a různorodost výrobního sortimentu. Základním těžištěm se v rámci exponátů staly zbraně (jako prvotní výrobní program), motocykly (které proslavily značku ČZ po celém světě), řetězy (jejichž výroba přetrvává od roku 1929 do dnešních dnů) a autodíly tvořící významné mezníky v oblasti zaměření na automobilový průmysl. Zvláštní kapitolu tvoří úspěchy motocyklů ČZ a továrních jezdců na motocyklových soutěžích a závodech. Připomenut je i bohatý sociální program a aktivity zaměstnanců. Mnohé informace a zajímavosti prozradí dotykové obrazovky a sestřihy dobových filmových záběrů.

Těšit se můžete i na prvorepublikové a poválečné motocykly značky ČZ. Soutěžní, terénní a silniční motocykl ČZ, který slavil úspěch v soutěžích či závodech na mezinárodním poli. Světové úspěchy připomenou trofeje strakonických jezdců, mezi nimi např. velmi ceněné medaile z Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže. Atmosféru motosportu dotváří motoristické oděvy a jejich části. Na závěr prohlídky vám nabídneme i unikátní možnost vyzkoušet si roli silničního závodníka na statickém trenažéru.

Řád maltézských rytířů



Muzeum středního Pootaví Strakonice.Zdroj: Foto: Jan Škrle

Expozice maltézského řádu vás provede dějinami jedné z nejvýznamnějších a nejstarších církevních organizací. Původně malé špitální bratrstvo působící ve Svaté zemi se během několika desítek let rozrostlo v mocný rytířský řád, s jehož silou bylo třeba počítat a jehož působení brzy přesáhlo hranice Palestiny. Dostal se i do Českého království, kde si vybudoval dvě významná sídla – v Praze a ve Strakonicích. Rytíři se znamením bílého osmihrotého kříže zasáhli do boje s Turky i husity, jakožto zdravotníci působili v první světové válce. Potkáte je i dnes, protože maltézský řád stále existuje a velmi se angažuje na charitativním poli.

Prohlédnout si budete moci, jak vznikla strakonická komenda a jak se žilo na středověkém hradě. Uvidíte také husitské zbraně, kterým museli johanité čelit, nebo útroby bitevní lodi, jež brázdila vody Středozemního moře. Další zajímavostí pak je replika vagónu sanitního vlaku – ty nechal maltézský řád zřídit na pomoc raněným a nemocným na bojištích první světové války. A mimo jiné také budete mít možnost porovnat oděv rytířů napříč celou historií – od křižáckého brnění až po odění člena řádu dnes.

Dudy a dudácké tradice Muzeum středního Pootaví Strakonice.Zdroj: Foto: Jan Škrle

V rámci prohlídkové trasy se seznámíte s rozsáhlou expozicí dud a dudáctví. Ta mapuje jak historii tohoto zajímavého hudebního nástroje, tak současnou dudáckou tradici v Čechách i v zahraničí. V současnosti jsou ve světě rozšířeny desítky typů dud. Liší se velikostí, použitým materiálem, stavbou, způsobem nafukování, tónovým rozsahem, laděním ad. S mnohými z nich se lze setkat právě ve strakonickém muzeu, které má největší dudáckou sbírku ve střední Evropě. V expozici si prohlédnete více než 100 hudebních nástrojů. A to nejen různé typy dud, ale také rozličné dechové nástroje či hudební instrumenty, které dudy při hře tradičně doprovází.

Samostatnou část expozice tvoří dudy z našeho území, které řadíme k tzv. středoevropské dudácké zóně. Lze si prohlédnout produkci současných tvůrců z Čech a Moravy i nástroje starší, hlavně z 19. a 20. století. Důraz je kladen na místní dudáckou tradici. Dudy totiž patří k symbolům našeho regionu i města Strakonice. Působí tu řada dudáků, několik dudáckých muzik, dudy se dokonce vyučují na místní hudební škole a ve městě se koná věhlasný mezinárodní dudácký festival.

Pro zájemce jsou v expozici připraveny četné zvukové nahrávky i zajímavá dudácká videa. V dotykových obrazovkách si lze prohlédnout množství ikonografických materiálů a přečíst další informace k dudáctví. Expozice myslí také na malé návštěvníky, pro které je připraveno hned několik interaktivit.

Za fotky děkujeme Janu Šrklemu a za poskytnutí textů Muzeu středního Pootaví Strakonice