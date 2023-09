Je tu říjen a údolí řeky Lužnice v Bechyni se zabarvuje do podzimních barev. Světlo je měkké, pro fotografování ten pravý ráj. Proto jsme pro vás připravili jednu novinku - fotopoint Srdce s Elinkou. Za příspěvek i fotky děkujeme Jolaně Siblíkové.

V Bechyni je novinkou pro fotografování Srdce s Elinkou. | Foto: Poskytla Jolana Siblíková

Umístili jsme jej na vyhlídku Vojty Náprstka, která se nachází na 5 km okružní trase kolem a skrz Bechyni. Moc dobře víme, že samotný výhled na most a údolí řeky je pokaždé znovu nádherný a my toto místo prostě milujeme.

Vyfoťte se se srdcem v Bechyni anebo zkuste zachytit do srdce projíždějící vlak první elektrifikované trati na území Rakouska-Uherska od českého vynálezce Františka Křižíka. Nám se to na poprvé nepodařilo, ale vám to třeba vyjde. Stačí jen sledovat jízdní řád. Červená Elinka pojede zase v létě, tak na tu máte času dost.

Srdce zpracovala řezbářka Dana Nachlingerová a nový fotopoint vznikl díky dotačnímu programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu na rok 2023, Opatření: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji.

Jolana Siblíková