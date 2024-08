Jedna, dva, tři, šestnáct, osmadvacet, padesát jedna. Ne, tak málo zvířat v táborské zoologické zahradě opravdu nežije. Ve skutečnosti jich je mnohem více. Víte ale vůbec, kolik zvířecích obyvatelů rozhlehlý přírodní areál nazývá svým domovem? Přijďte to zjistit už tuto sobotu 3. srpna do ZOO Tábor. Každý dětský návštěvník, který odevzdá vypleněnou hrací kartu, získá zajímavou odměnu.

Projít se na čerstvém vzduchu, podívat se na exotická zvířata a ještě si procvičit matematiku. To všechno čeká na návštěvníky naší zoologické zahrady už tuto sobotu. Každý zájemce na pokladně dostane hrací kartu s úkoly, při kterých využije své početní dovednosti. Myslíte, že je to snadné? To jste asi ještě neviděli neposedné surikaty, které chvíli neposedí na jednom místě. Spočítat hemžící se klubko roztomilých šelmiček opravdu není nic jednoduchého. A co teprve zvířata schovaná v zázemí. Je ve výběhu pět koz nebo šest? A není támhleto spíš ovce a ne koza? Na to musíte přijít sami. Stačí, když k nám dorazíte už tuto sobotu. Každý, kdo na pokladně odevzdá vyplněnou hrací kartu, získá odměnu a může soutěžit o další zajímavé ceny.

Ani tuto sobotu nebudou chybět oblíbená speciální komentovaná krmení, návštěvníci se mohou těšit třeba na velbloudy, medvědy hnědé, makaky a surikaty. Přesný rozpis komentovaných krmení včetně času, kdy začínají, je na webu zoo.

Filip Sušanka, mluvčí ZOO Tábor